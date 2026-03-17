В Благовещенске загорелся торговый центр
Пожар произошел в торговом центре «Амурская ярмарка» в Благовещенске. Об этом сообщило управление МЧС по Амурской области.
«Днем во вторник на центральный пункт пожарной связи г. Благовещенска поступило сообщение о пожаре на первом этаже торгового центра... На момент прибытия первых боевых расчетов на первом этаже здания было сильное задымление», - указано в сообщении.
Людей эвакуировали из здания. На месте ЧП находятся 32 специалиста и восемь единиц техники. Спасатели удаляют дым с помощью пожарного дымососа.
Как сообщили в прокуратуре региона, надзорное ведомство Благовещенска организовало проверку по факту инцидента. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.
Ранее в городе Орехово-Зуево загорелся торговый центр, огонь вспыхнул в мебельном павильоне, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Благовещенске загорелся торговый центр
- В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II
- Лунгин рассказал, что фильм о Мамонове будет готов через три месяца
- В туриндустрии поспорили из-за налога на выезд за границу
- Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали близ Кубы
- Над Россией сбили 206 украинских беспилотников
- В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии
- С российского авторынка с начала года пропали 9 моделей китайских машин
- Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине
- СМИ: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану