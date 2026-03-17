В Благовещенске загорелся торговый центр

Пожар произошел в торговом центре «Амурская ярмарка» в Благовещенске. Об этом сообщило управление МЧС по Амурской области.

«Днем во вторник на центральный пункт пожарной связи г. Благовещенска поступило сообщение о пожаре на первом этаже торгового центра... На момент прибытия первых боевых расчетов на первом этаже здания было сильное задымление», - указано в сообщении.

Людей эвакуировали из здания. На месте ЧП находятся 32 специалиста и восемь единиц техники. Спасатели удаляют дым с помощью пожарного дымососа.

Как сообщили в прокуратуре региона, надзорное ведомство Благовещенска организовало проверку по факту инцидента. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.

