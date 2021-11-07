Врач указала замену алкоголю в борьбе со стрессом

«Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом», — отметила Сергеева.

По словам врача, следует отдать предпочтение физической активности дома, делая утреннюю зарядку.

Сергеева напомнила о регулярных занятиях физкультурой для укрепления иммунитета, пишут «Известия».

Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил влияние COVID-19 на повышение смертности от причин, связанных с алкоголем.

«Наша клиническая практика подтверждает эту статистику. Эти цифры меня абсолютно не удивляют. Если разбираться в причинах, почему в той же Шотландии рост смертности от алкоголя оказался выше, то конечно, это не секрет, что у нас ограничения были одними из самых мягких. Чтобы оценить влияние коронавируса на смертность от алкоголя, нужно увидеть статистику по кварталам и месяцам. Когда были локдауны, цифры росли, потом они падали. В итоге мы имеем среднюю температуру по больнице. Но все же отметим, что в России рост есть. Разница примерно в три тысячи больных, а это 6%», - отметил специалист.

