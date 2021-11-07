Врач указала замену алкоголю в борьбе со стрессом
Физическая активность способна заменить алкоголь в качестве средства борьбы со стрессом в нерабочие дни. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева, в воскресенье, 7 ноября изданию LIFE.
«Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом», — отметила Сергеева.
По словам врача, следует отдать предпочтение физической активности дома, делая утреннюю зарядку.
Сергеева напомнила о регулярных занятиях физкультурой для укрепления иммунитета, пишут «Известия».
Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил влияние COVID-19 на повышение смертности от причин, связанных с алкоголем.
«Наша клиническая практика подтверждает эту статистику. Эти цифры меня абсолютно не удивляют. Если разбираться в причинах, почему в той же Шотландии рост смертности от алкоголя оказался выше, то конечно, это не секрет, что у нас ограничения были одними из самых мягких. Чтобы оценить влияние коронавируса на смертность от алкоголя, нужно увидеть статистику по кварталам и месяцам. Когда были локдауны, цифры росли, потом они падали. В итоге мы имеем среднюю температуру по больнице. Но все же отметим, что в России рост есть. Разница примерно в три тысячи больных, а это 6%», - отметил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- СМИ: якутского шамана перепутали с бурятским в Екатеринбурге
- Саакашвили решил отказался от лекарств после публикации кадров, на которых он ест в тюрьме
- В Японии впервые больше, чем за год не зафиксировали смерти от COVID-19
- В Подмосковье пятеро участников массовой драки задержаны
- Суд отправил под арест одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком
- Участники нападения в Новых Ватутинках не признали вину в покушении на убийство
- В офисе Зеленского удивились данным США о российских войсках на границе с Украиной
- В России скончался последний министр путей сообщения
- «Зенит» сыграл с «Уралом» в матче РПЛ вничью
- Врач предупредила об угрозе «ковидных пальцев»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru