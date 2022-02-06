Врач указала на признаки развития болезни Альцгеймера у молодежи

Нарушение памяти и снижение концентрации у молодых людей могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина в интервью Пятому каналу.

Перечислены первые признаки смертельной болезни мозга

«Раньше эта патология достаточно редко встречалась у молодежи, но в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста», — пояснила специалист.

Она отметила, что в этом случае провалы в памяти происходят уже на ранних стадиях развития этого недуга. Но наиболее опасной патологией является ретроградная амнезия.

«Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — отметила врач.

Наиболее явно болезнь Альцгеймера проявляется, когда человеку приходится заниматься многозадачной работой. При этом возникают сложности с памятью, вниманием и мышлением, когда человеку становится невозможно выполнить определенные задания.

В подобной ситуации Коротина рекомендует срочно обратиться к неврологу.

Ранее замдиректора Научного центра неврологии член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на «Радио России» заявил - когда закончится пандемия коронавируса, мир захлестнет волна нейродегенеративных заболеваний, в числе которых болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

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ФОТО: pixabay.com
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