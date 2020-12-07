Мясников: В 2021 году будет новая волна инфекции
Главный врач столичной ГКБ №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянам стоит готовиться к новой волне коронавирусной инфекции.
Доктор написал в своём Telegram-канале, что в 2021 году людей ждёт очередная волна вируса, и возможно, не одна.
Мясников считает, что перед властями встанет вопрос о необходимости новых ограничений. По мнению врача, такие меры нужны не для остановки распространения инфекции, а для распределения нагрузки на системы здравоохранения.
Главврач столичной клиники видит два способа решения этой проблемы. По словам Мясникова, возможно или «растянуть по времени» госпитализацию больных, или серьёзно заняться подготовкой системы здравоохранения.
В качестве примера доктор привёл Москву: по его мнению, в столице нет серьёзных ограничений, и при этом больницы справляются с огромной нагрузкой, «потому что серьёзно готовились».
С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировано 2,5 млн случаев заболевания, 2 млн человек выздоровели, 43 597 пациентов скончались.
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