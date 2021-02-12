Правительство выделит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим больных с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что, несмотря на сокращение количества новых случаев коронавируса, врачи и медсёстры «по-прежнему трудятся в непростых условиях». По его словам, правительство продолжит их поддержку и направит более 49 миллиардов рублей на специальные соцвыплаты медработникам.

«Это средства на I квартал текущего года», - уточнил глава кабмина.

Кроме того, Мишустин рассказал о высокой нагрузке на больницы и поликлиники, расходы которых выросли из-за коронавируса. В связи с этим рогионам выделят более 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, заявил премьер-министр.

Ранее студенты-медики из разных регионов России пожаловались на невыплату январских стипендий, сообщает Ura.ru. Во Всероссийском студенческом союзе (ВСС) подсчитали, что без денег остались десятки тысяч учащихся медицинских вузов.

