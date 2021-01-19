Врач спрогнозировал появление коллективного иммунитета к коронавирусу

«При естественном течении ряд антител исчезает через два месяца. Как это будет происходить после вакцинации, можно будет судить по соответствующим исследованиям», - сказал он. Викулов напомнил, что эксперты наблюдают и изучают коронавирус около года, поэтому делать какие-то окончательные выводы пока рано.

По некоторым оценкам, коллективный иммунитет формируется при наличии антител у 70% населения, однако есть мнения, что охват должен быть выше. Таким образом, с учётом возможных масштабов вакцинации показатель охвата может достичь цели уже весной.

