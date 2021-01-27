Врач сообщил о «волнах» плохого самочувствия у перенёсших коронавирус

Переболевшие коронавирусом даже и в легкой форме могут спустя 2-3 месяца почувствовать ухудшение здоровья, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, ощущение складывается такое, будто человек и не болеет, а состояние скверное.

Поэтому все переболевшим стоит пройти диспансеризацию, особенно тем, кто имеет хронические заболевания, передает «Радио1».

Ранее Болибок в эфире НСН заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту.

Он также считает, что в России уже удалось сформировать ощутимую прослойку коллективного иммунитета естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.

Тем временем «Свободная пресса» сообщает, что избыточная смертность в 2020 году в России составляет 338 тысяч человек.

