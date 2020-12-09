Врач: синий свет от экранов гаджетов опасен

Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-офтальмолога «СМ-Клиники» Арпину Адамян.

По ее словам, синий свет сейчас излучают почти все устройства, поскольку их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. По словам медика, HEV—излучение имеет ряд недостатков, негативно влияющих на организм. Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза. В результате этого разрушаются фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки.