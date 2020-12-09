Врач: синий свет от экранов гаджетов опасен
Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-офтальмолога «СМ-Клиники» Арпину Адамян.
По ее словам, синий свет сейчас излучают почти все устройства, поскольку их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. По словам медика, HEV—излучение имеет ряд недостатков, негативно влияющих на организм. Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза. В результате этого разрушаются фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки.
Также HEV-излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна, снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу.
Ранее специалисты Ланкастерского университета Великобритании опровергли утверждение, что длительное времяпрепровождение перед экраном смартфона и других гаджетов отрицательно сказывается на психическом состоянии пользователей.
Проведённое исследование показало, что само по себе проведённое за телефоном время не оказывает влияние на психику.
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