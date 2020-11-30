Названо самое «тяжёлое» приложение для памяти смартфона
Эксперт дал совет, как бороться с проблемой нехватка памяти в смартфонах. В первую очередь, её «съедают» не сами мобильные приложения, а их кэш, который вполне можно удалить.
Например, мессенджер WhatsApp сохраняет все присылаемые фото и видео, аналогичным образом сохраняются все просмотренные файлы в Telegram. В свою очередь Instagram записывает на гаджет снимки с фирменными фильтрами.
Об этом рассказал «Радио 1» технический блогер youtube-канала PRO Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. По его словам, одно из самых вредноносных приложений в плане «похищения» оперативной памяти. Так что, если вы не пользуетесь детищем Цукерберга, его лучше удалить, советует специалист.
Он также рекомендует хранить большой архив фото и видео изображений на специализированных бесплатных сервисах, которые, например, предоставляют Яндекс или mail.ru. Кроме того, стоит регулярно чистить кэш смартфона.
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