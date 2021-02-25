Врач развеяла мифы о жвачке

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская развеяла несколько мифов о жвачке. По ее словам, проглотить жвачку не опасно, так как она попросту не переваривается в желудочно-кишечном тракте и выйдет естественным путем.

Использовать ее не стоит более десяти минут, иначе можно лишиться пломб или даже спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Кроме того, может произойти перенапряжение жевательных мышц, что приведет к асимметрии лица и головной боли.