Врач развеяла мифы о жвачке

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская развеяла несколько мифов о жвачке. По ее словам, проглотить жвачку не опасно, так как она попросту не переваривается в желудочно-кишечном тракте и выйдет естественным путем.

Использовать ее не стоит более десяти минут, иначе можно лишиться пломб или даже спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Кроме того, может произойти перенапряжение жевательных мышц, что приведет к асимметрии лица и головной боли.

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А вот пытаться скрывать жвачкой плохой запах изо рта не рекомендуется, рассказала медик «Москве 24». Нередко запах говорит о различных заболеваниях, в том числе стоматите, пародонтозе, а также хеликобактерной инфекции желудка. В этом случае лучше обратиться к врачу, а не использовать жвачку.

Телеведущая, врач Елена Малышева ранее рассказала о продуктах, способных быстро восполнить дефицит витамина А, пишет «Свободная пресса». Речь идет о печени трески, паприке и петрушке, свиной или говяжьей печени, моркови.

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ФОТО: pixabay.com
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