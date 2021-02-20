Россиянам посоветовали с осторожностью принимать витамин D

Медики призвали с осторожностью принимать витамин D без соответствующего назначения врача.

Терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева рассказали, что многие люди в период пандемии коронавируса начали для общего укрепления иммунитета употреблять этот витамин. Однако он может вызвать негативные побочные эффекты.

Врачи сообщили, что сам по себе витамин D не аллергичен, но некоторые производители используют разные добавки для улучшения вкусовых качеств, внешнюю оболочку, которые способны вызвать аллергию, передает телеканал «360».

Кроме того, есть риск передозировки этого витамина, что повышает риск возникновения зуда кожи, головной боли и тошноты. Врачи указали, что дневная доза витамина D составляет 600 МЕ, пишут «Известия».

При избытке он способен откладываться в почках, печени, в сосудах.

