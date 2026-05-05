Число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius увеличилось до семи

Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, увеличилось выросло до семи. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает RT.

На хвосте у землеройки: Что известно о смертельном хантавирусе

Уточняется, что выявлены два лабораторно подтвержденных случая и пять предполагаемых, в том числе три летальных исхода.

«Один из пациентов находится в критическом состоянии, у трёх человек лёгкие симптомы», - рассказали в ВОЗ.

Отмечается, что вспышка заболевания контролируется скоординированными международными мерами.

Ранее глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация не видит рисков для распространения хантавируса, так как он «нелегко передаётся от человека к человеку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Заман Рамазанов
