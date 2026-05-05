Число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius увеличилось до семи
Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, увеличилось выросло до семи. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает RT.
Уточняется, что выявлены два лабораторно подтвержденных случая и пять предполагаемых, в том числе три летальных исхода.
«Один из пациентов находится в критическом состоянии, у трёх человек лёгкие симптомы», - рассказали в ВОЗ.
Отмечается, что вспышка заболевания контролируется скоординированными международными мерами.
Ранее глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация не видит рисков для распространения хантавируса, так как он «нелегко передаётся от человека к человеку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Третий год одно и то же!»: Названа проблема российских производителей шин
- Хотят запугать: Как защитить российские регионы от дронов накануне Дня Победы
- Число заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius увеличилось до семи
- Минцифры объявило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве
- Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость
- Два российских документальных фильма получили награды на кинофестивале в США
- Просто «бизнес»: Почему застройщики сделали ставку на премиальное жилье
- СМИ: Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах достигло 12
- Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб
- Минцифры согласовывает оперативное открытие белого списка сайтов в Москве