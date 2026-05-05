«Это может быть связано либо с тем, что эвакуаторщики любят забирать эти машины, потому что они подороже, либо с тем, что преступники меняют номера на подложные, либо с тем, что владельцы не хотят платить за парковку. Однако отмечу, что предыдущий рейтинг возглавляли китайские Haval, Chery и Geely», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН также назвал устаревшим мнение, что владельцы BMW чаще других автолюбителей нарушают правила.

«Я думаю, что это стереотипы 1991 года выпуска, что с водителями BMW и других дорогих автомобилей надо быть аккуратнее. Сегодня они уже не работают, хотя, бесспорно, для некоторых BMW — это бренд со спортивной историей и соответствующим маркетингом. Аккуратнее надо быть по отношению к тем, кто хамит на дороге, чтобы не попадать в конфликтную ситуацию», — добавил автоэксперт.

Более того, подчеркнул Хайцеэр, водители элитных авто, как правило, самые дисциплинированные за рулем.

«Самые добропорядочные водители управляют Rolls-Royce, Land Rover и Aurus. Это автомобили, которые подразумевают размеренную, плавную езду с чувством собственного достоинства, не терпящую резких движений. Тем более, что за рулем Rolls-Royce, как правило, владелец не сидит. Если мы видим вазовскую “десятку”, шансов, что за ее рулем хам и наглец, гораздо больше», — подытожил он.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил, что Госдума должна обязать страховые компании уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей, а расходы злостных нарушителей можно возложить на них. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

