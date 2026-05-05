Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении американской операции «Эпическая ярость» против Ирана. Президент Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании этого этапа, передает РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что с каждым днем без сделки преимущество Вашингтона над Тегераном растет. Давление на Иран будет усиливаться, а позиции республики — слабеть, особенно когда блокада в сочетании с санкциями начнет давать реальный эффект.

Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб

Госсекретарь уточнил, что американские военные не откроют огонь первыми в Ормузском проливе, если по ним не будет вестись стрельба.

Также во вторник, 5 мая, США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Документ требует от Ирана прекратить атаки, минирование и взимание сборов.

«Проект резолюции требует, чтобы Иран раскрыл количество и местонахождение морских мин и сотрудничал с усилиями по их удалению», — пояснил Рубио.

Ранее американский лидер Дональд Трамп: заявил, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
