Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении американской операции «Эпическая ярость» против Ирана. Президент Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании этого этапа, передает РИА Новости.
Рубио подчеркнул, что с каждым днем без сделки преимущество Вашингтона над Тегераном растет. Давление на Иран будет усиливаться, а позиции республики — слабеть, особенно когда блокада в сочетании с санкциями начнет давать реальный эффект.
Госсекретарь уточнил, что американские военные не откроют огонь первыми в Ормузском проливе, если по ним не будет вестись стрельба.
Также во вторник, 5 мая, США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Документ требует от Ирана прекратить атаки, минирование и взимание сборов.
«Проект резолюции требует, чтобы Иран раскрыл количество и местонахождение морских мин и сотрудничал с усилиями по их удалению», — пояснил Рубио.
Ранее американский лидер Дональд Трамп: заявил, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
