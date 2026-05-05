Продюсер Рудченко объяснил рост хейта в адрес Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская сталкивается с хейтом из-за неоднозначного контента. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя негативные комментарии под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом.
Рудченко пояснил, что публика стала строже относиться к звездам на фоне их высоких гонораров. По его мнению, на ситуацию повлияла в том числе «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, однако сработали и другие факторы.
«К развязному поведению Лолиты теперь будут относиться с большей требовательностью», — отметил Рудченко,
Он подчеркнул, что певица не находится под запретом, но как публичная личность должна учитывать изменившиеся ожидания аудитории.
Критик уверен, что артисты, любящие подшучивать над публикой, рискуют столкнуться с усилением негатива. Эффект будет расти, если звезды продолжат создавать двусмысленный или провокационный контент.
Ранее песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
