Продюсер Рудченко объяснил рост хейта в адрес Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская сталкивается с хейтом из-за неоднозначного контента. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя негативные комментарии под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом.

Рудченко пояснил, что публика стала строже относиться к звездам на фоне их высоких гонораров. По его мнению, на ситуацию повлияла в том числе «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, однако сработали и другие факторы.

«К развязному поведению Лолиты теперь будут относиться с большей требовательностью», — отметил Рудченко,

Лолита рассказала, что скоро сможет ездить на метро бесплатно

Он подчеркнул, что певица не находится под запретом, но как публичная личность должна учитывать изменившиеся ожидания аудитории.

Критик уверен, что артисты, любящие подшучивать над публикой, рискуют столкнуться с усилением негатива. Эффект будет расти, если звезды продолжат создавать двусмысленный или провокационный контент.

Ранее песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыЛолита

Горячие новости

Все новости

партнеры