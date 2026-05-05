Продюсер Рудченко объяснил рост хейта в адрес Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская сталкивается с хейтом из-за неоднозначного контента. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя негативные комментарии под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом.

Рудченко пояснил, что публика стала строже относиться к звездам на фоне их высоких гонораров. По его мнению, на ситуацию повлияла в том числе «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, однако сработали и другие факторы.

«К развязному поведению Лолиты теперь будут относиться с большей требовательностью», — отметил Рудченко,