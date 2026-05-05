Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за выявления кори у сотрудника МГУ
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случая кори у сотрудника МГУ. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Москве.
В понедельник, 4 мая, специалисты территориального отдела в ЗАО приступили к работе после регистрации заболевания у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики университета имени Ломоносова.
В ведомстве уточнили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа
Ранее Роспотребнадзор уже проводил эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
