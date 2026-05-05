Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за выявления кори у сотрудника МГУ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случая кори у сотрудника МГУ. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по Москве.

В понедельник, 4 мая, специалисты территориального отдела в ЗАО приступили к работе после регистрации заболевания у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики университета имени Ломоносова.