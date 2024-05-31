Врач рассказала, почему могут появляться мешки под глазами
В некоторых случаях мешки под глазами могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала косметолог Ольга Высоцкая. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Косметолог отметила, что есть несколько причин возникновения мешков под глазами. Первое – это возрастные изменения. Кожа теряет коллаген и ткани вокруг глаз перестают быть эластичными. Второй вариант — это генетическая особенность. Но в некоторых случаях круги под глазами могут быть последствием хронической усталости или проблем с щитовидной железой и почками. Депрессия и стресс также могут повлиять на образование темных кругов под глазами.
Чтобы избежать такого эффекта, косметолог посоветовала контролировать употребление соленой пищи, придерживаться режима сна, употреблять много воды и отказаться от алкоголя.
Ранее психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН дала советы парам, как правильно обсуждать отказ от вредных привычек со второй половиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стал известен список кандидатов в депутаты Мосгордумы
- Врач рассказала, почему могут появляться мешки под глазами
- Путин поручил разработать программу поддержки чтения
- Сикорский: Польша готова обучать солдат ВСУ на своей территории
- Козловский снова выиграл суд с Бородиным по иску о защите чести и достоинства
- Траты россиян на красоту и фитнес выросли на 17% в преддверии лета
- Режиссер «Полицейского с Рублевки» рассказал о звездной болезни Петрова
- РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения
- СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России
- СМИ: Фанат решил засудить Мадонну за слишком откровенное выступление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru