Врач рассказала, почему могут появляться мешки под глазами

Косметолог отметила, что есть несколько причин возникновения мешков под глазами. Первое – это возрастные изменения. Кожа теряет коллаген и ткани вокруг глаз перестают быть эластичными. Второй вариант — это генетическая особенность. Но в некоторых случаях круги под глазами могут быть последствием хронической усталости или проблем с щитовидной железой и почками. Депрессия и стресс также могут повлиять на образование темных кругов под глазами.

Чтобы избежать такого эффекта, косметолог посоветовала контролировать употребление соленой пищи, придерживаться режима сна, употреблять много воды и отказаться от алкоголя.

Ранее психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН дала советы парам, как правильно обсуждать отказ от вредных привычек со второй половиной.

