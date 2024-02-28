Ученые: Пассивное курение снижает эффективность химиотерапии при раке

Согласно результатам исследования, опубликованным в International Journal of Molecular Sciences (IJMS), пассивное курение не только снижает эффективность лечения препаратами для химиотерапии в два раза, но и увеличивает риск возвращение онкологии.

Ученые заявили, что воздействие табачного дыма мешает проникновению через мембраны раковых клеток цисплатина, что снижает способность действующих противораковых веществ уничтожать клетки изнутри.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН заявила, что В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо пребывают в ремиссии.

