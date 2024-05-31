Мягкий подход: Парам дали совет, как правильно обсуждать вредные привычки

Ранее дейтинг-сервис «Мамба» опубликовал данные опроса, согласно которому 72% россиянок всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у мужчин. Мужчины, в свою очередь, оказались более терпимы — 51% на это не смотрят. Также 30% женщин и 26% мужчин отметили, что принципиально не познакомились бы с курильщиками. 47% опрошенных могут попросить женщину бросить курить, а 22% могут попросить о таком, лишь если это серьезно вредит их здоровью. По словам психолога, самой неприемлемой привычкой являются наркотики.

«Сейчас к вредным привычкам, которые пугают, относятся в первую очередь наркотики. Иногда женщине даже без разницы, тяжелые или легкие. Все-таки в России это еще и преследуется по закону. Следом идет алкоголь и курение. Они не нравятся как мужчинам, так и женщинам. Здесь каждый сам для себя определяет, где заканчивается желание расслабиться и начинается вредная привычка», - отметила Панфилова.

Вредные пристрастия партера могут стать причиной для разрыва в паре. При этом, если хочется попросить вторую половину бросить вредную привычку, следует пользоваться психологическим приемом ««Я-высказывание».