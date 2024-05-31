Мягкий подход: Парам дали совет, как правильно обсуждать вредные привычки
Иногда партнеры могут найти компромиссное решение, если кто-то имеет вредную привычку, рассказала НСН психолог Наталья Панфилова.
При высказывании недовольств партнеру касательно его вредных привычек важно использовать прием «Я-высказывание», который поможет мягче провести диалог. Об этом НСН рассказала психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.
Ранее дейтинг-сервис «Мамба» опубликовал данные опроса, согласно которому 72% россиянок всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у мужчин. Мужчины, в свою очередь, оказались более терпимы — 51% на это не смотрят. Также 30% женщин и 26% мужчин отметили, что принципиально не познакомились бы с курильщиками. 47% опрошенных могут попросить женщину бросить курить, а 22% могут попросить о таком, лишь если это серьезно вредит их здоровью. По словам психолога, самой неприемлемой привычкой являются наркотики.
«Сейчас к вредным привычкам, которые пугают, относятся в первую очередь наркотики. Иногда женщине даже без разницы, тяжелые или легкие. Все-таки в России это еще и преследуется по закону. Следом идет алкоголь и курение. Они не нравятся как мужчинам, так и женщинам. Здесь каждый сам для себя определяет, где заканчивается желание расслабиться и начинается вредная привычка», - отметила Панфилова.
Вредные пристрастия партера могут стать причиной для разрыва в паре. При этом, если хочется попросить вторую половину бросить вредную привычку, следует пользоваться психологическим приемом ««Я-высказывание».
«В психологии есть такая структура как «Я-конструкция», когда человек говорит: «Ты знаешь, мне вот это не нравится, мне это доставляет дискомфорт». «Сделай с этим что-то». Объяснение через эти конструкции звучит не так жестко и ультимативно. С того момента, как партнер обозначил, что его не устраивает такая-то привычка - начинается обратный отсчет. И дальше, если второй партнер не избавится от привычки, то отношения могут закончиться. Опять же есть компромиссные решения, когда, например, партнер в вашем присутствии никогда не курит, или после этого чистит зубы. В общем предпринимает ряд действий, чтобы это не доставляло неудобства», - поделилась психолог.
Помимо внешних физических неудобств вроде неприятного запаха, вредные привычки могут также создать серьезную угрозу для пары, если она хочет завести ребенка, подчеркивает психолог, кандидат медицинских наук Андрей Миронов.
«Если пара решит завести ребенка, то курение одного или обоих партнеров обязательно негативно скажется на здоровье будущего малыша. А это может повлечь конфликт в семье. В этом случае сигареты не только вредная, но и опасная привычка, и тут уже необходимо думать не только о себе», - отметил Миронов.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что диспансеризация не поможет увеличить продолжительность жизни россиян, если граждане не начнут правильно питаться и не откажутся от курения и алкоголя.
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