Врач рассказала о важности самотестирования на коронавирус

По её словам, если человек обнаружил у себя признаки простудного заболевания, то ему обязательно нужно пройти тестирование на COVID-19. Она отметила, что на случай, если не будет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, нужно всегда иметь под рукой экспресс-тесты на коронавирус нового типа.

«Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — заявила Ярцева. Она отметила важность правильного забора материала. Если при самотестировании человек недостаточно глубоко погрузит в нос палочку для взятия мазка, результат анализа будет неточным.

Напомним, в России отныне положительный результат экспресс-теста будет достаточен для постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Отмечается, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном объеме.

