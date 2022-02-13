Врач рассказала о важности самотестирования на коронавирус
В условиях высокой заболеваемости коронавирусом на фоне распространения «омикрон»-штамма следует не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога Ирину Ярцеву.
По её словам, если человек обнаружил у себя признаки простудного заболевания, то ему обязательно нужно пройти тестирование на COVID-19. Она отметила, что на случай, если не будет возможности сдать ПЦР-тест в лаборатории, нужно всегда иметь под рукой экспресс-тесты на коронавирус нового типа.
«Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — заявила Ярцева. Она отметила важность правильного забора материала. Если при самотестировании человек недостаточно глубоко погрузит в нос палочку для взятия мазка, результат анализа будет неточным.
Напомним, в России отныне положительный результат экспресс-теста будет достаточен для постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Отмечается, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном объеме.
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