СК сообщил о деле против сторонника Лесли по факту насильственных действий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из последователей блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, сообщили в СК.

Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили в ведомстве. Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 132 УК.

Лесли заявил, что женщины тоже интересуются пикапом и покупают курсы

Подозреваемый был задержан в Тульской области, после чего доставлен в Москву. В ходе обыска у него дома изъяли, среди прочего, сертификат о прохождении курсов Лесли. Как уточнили в СК, фигурант проходит допрос.

Ранее в социальных сетях распространялись видео с домогательствами, якобы спровоцированными публичными высказываниями Кириллова. В среду в СК также подтвердили возбуждение дела против самого блогера по статье о склонении к изнасилованию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет

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