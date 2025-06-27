СК сообщил о деле против сторонника Лесли по факту насильственных действий
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из последователей блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, сообщили в СК.
Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили в ведомстве. Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 132 УК.
Подозреваемый был задержан в Тульской области, после чего доставлен в Москву. В ходе обыска у него дома изъяли, среди прочего, сертификат о прохождении курсов Лесли. Как уточнили в СК, фигурант проходит допрос.
Ранее в социальных сетях распространялись видео с домогательствами, якобы спровоцированными публичными высказываниями Кириллова. В среду в СК также подтвердили возбуждение дела против самого блогера по статье о склонении к изнасилованию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru