Фидан допустил сближение позиций Москвы и Киева по проектам меморандумов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в эфире телеканала A Haber, что Россия и Украина могут приблизиться к компромиссу по меморандумам, представленным на переговорах по урегулированию конфликта.

По его словам, при наличии политической воли сторон и роли посредника возможно достижение согласованных решений, хотя процесс обещает быть сложным и не ограничится одной-двумя встречами.