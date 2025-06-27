Фидан допустил сближение позиций Москвы и Киева по проектам меморандумов
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в эфире телеканала A Haber, что Россия и Украина могут приблизиться к компромиссу по меморандумам, представленным на переговорах по урегулированию конфликта.
По его словам, при наличии политической воли сторон и роли посредника возможно достижение согласованных решений, хотя процесс обещает быть сложным и не ограничится одной-двумя встречами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что представленные сторонами документы представляют собой диаметрально противоположные позиции.
По его словам, на текущем этапе участники зафиксировали свои условия прекращения огня, и они станут предметом дальнейшего обсуждения на следующем раунде консультаций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru