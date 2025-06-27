Россия разорвала соглашение со Швецией по ядерной безопасности от 1988 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Швецией, предусматривавшего обмен информацией о ядерных установках и оперативное оповещение о возможных авариях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о соглашении, заключенном между правительствами СССР и Швеции в январе 1988 года в Стокгольме.