Россия разорвала соглашение со Швецией по ядерной безопасности от 1988 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Швецией, предусматривавшего обмен информацией о ядерных установках и оперативное оповещение о возможных авариях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о соглашении, заключенном между правительствами СССР и Швеции в январе 1988 года в Стокгольме.
Документ предусматривал своевременное уведомление о радиационных инцидентах, обмен техническими данными о ядерных объектах, а также регулярные консультации между профильными ведомствами двух стран.
Подобные двусторонние соглашения в конце 1980-х годов стали частью более широкой системы международного взаимодействия в области мирного атома, поддерживаемой МАГАТЭ. Они направлялись на повышение транспарентности и укрепление доверия между государствами в сфере использования ядерной энергии, передает «Радиоточка НСН».
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