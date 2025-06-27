СМИ: Истребители ВВС Германии подняли в небо из-за российского Ил-20М

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты по тревоге в пятницу из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над акваторией Балтийского моря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, российский самолет был зафиксирован радарами НАТО в 09:02 по местному времени. Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с отключенными транспондерами и без радиоконтакта. В 09:32 с авиабазы в Лаге в небо поднялись два истребителя, которые через некоторое время визуально идентифицировали Ил-20М в 100 км от побережья Германии.

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Отмечается, что самолет не нарушал воздушное пространство ФРГ и лишь в 40 км от острова Узедом изменил курс и направился на север.

Bild уточняет, что это девятый за год случай поднятия истребителей НАТО по тревоге в связи с появлением российских военных самолетов. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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