СМИ: Истребители ВВС Германии подняли в небо из-за российского Ил-20М

Два истребителя Eurofighter ВВС Германии были подняты по тревоге в пятницу из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над акваторией Балтийского моря, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, российский самолет был зафиксирован радарами НАТО в 09:02 по местному времени. Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с отключенными транспондерами и без радиоконтакта. В 09:32 с авиабазы в Лаге в небо поднялись два истребителя, которые через некоторое время визуально идентифицировали Ил-20М в 100 км от побережья Германии.