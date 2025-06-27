Лесли заявил, что женщины тоже интересуются пикапом и покупают курсы

Автор скандальных методик по соблазнению Алекс Лесли в интервью «Газете.Ru» заявил, что интерес к пикап-тренингам проявляют не только мужчины, но и женщины.

Он отметил, что девушек, по его наблюдению, особенно привлекает идея завоевания недоступных мужчин, поскольку это воспринимается как более увлекательная цель.

Алекс Лесли опасается возвращения в Москву из-за угрозы уголовного преследования

Лесли рассказал, что ранее проводил отдельные женские курсы по соблазнению, которые пользовались популярностью. Однако, по его словам, впоследствии эти занятия пришлось прекратить.

Причиной, как утверждает Лесли, стал инцидент с одной из его учениц, установившей контакт с известным бизнесменом. После возвращения в Россию, отметил он, ему якобы дали понять, что уголовное преследование будет прекращено при условии отказа от проведения женских тренингов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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