Лесли заявил, что женщины тоже интересуются пикапом и покупают курсы

Автор скандальных методик по соблазнению Алекс Лесли в интервью «Газете.Ru» заявил, что интерес к пикап-тренингам проявляют не только мужчины, но и женщины.

Он отметил, что девушек, по его наблюдению, особенно привлекает идея завоевания недоступных мужчин, поскольку это воспринимается как более увлекательная цель.