Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день
Ежедневное употребление говядины необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.
Специалист пояснила, что говядина и особенно телятина — это лидер по содержанию железа. Поэтому она очень полезна людям с пониженным гемоглобином и анемией. Это мясо, по словам Рыль, содержит качественные белки и аминокислоты, необходимые для выработки коллагена, который отвечает за состояние кожи, суставов, сосудов и волос.
Говядина также способствует выработке тестостерона, который помогает поддерживать здоровье и молодость мужчин. В ней много белка и мало жира, поэтому она подходит для наращивания мышечной массы и похудения, передает РИА Новости.
Это мясо, также отметила диетолог, полезно людям с сахарным диабетом. По ее словам, говядина — источник витаминов группы В, необходимых для работы нервной системы и иммунитета. Кроме того, в говядине есть таурин и цинк, способствующих укреплению иммунитета.
Ранее терапевт Юлия Пигарева рассказала, какие продукты помогут сбросить вес. По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Однако эти продукты в большом количестве могут привести к обратному эффекту.
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