Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день

Говядина также способствует выработке тестостерона, который помогает поддерживать здоровье и молодость мужчин. В ней много белка и мало жира, поэтому она подходит для наращивания мышечной массы и похудения, передает РИА Новости.

Это мясо, также отметила диетолог, полезно людям с сахарным диабетом. По ее словам, говядина — источник витаминов группы В, необходимых для работы нервной системы и иммунитета. Кроме того, в говядине есть таурин и цинк, способствующих укреплению иммунитета.

Ранее терапевт Юлия Пигарева рассказала, какие продукты помогут сбросить вес. По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Однако эти продукты в большом количестве могут привести к обратному эффекту.



