Терапевт рассказала, какие продукты помогут сбросить вес

По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Однако эти продукты в большом количестве могут привести к обратному эффекту. Эксперт обратила внимание, что в рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи).

Виноградова не советует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи.

Ранее диетологи из США назвали интуитивное питание наиболее здоровым способом похудения. Одна из основных идей интуитивного питания заключается в том, чтобы есть только когда человек по-настоящему голоден.

