Терапевт рассказала, какие продукты помогут сбросить вес
Однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующую отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидата медицинских наук, терапевта Юлию Пигареву.
По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Однако эти продукты в большом количестве могут привести к обратному эффекту. Эксперт обратила внимание, что в рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи).
Виноградова не советует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи.
Ранее диетологи из США назвали интуитивное питание наиболее здоровым способом похудения. Одна из основных идей интуитивного питания заключается в том, чтобы есть только когда человек по-настоящему голоден.
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