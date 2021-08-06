Врач назвал защищающую от коронавируса болезнь

Коронавирусная инфекция не может поразить организм человека, если тот болеет гриппом. Об этом в беседе с «Известиями» заявил руководитель перепрофилированного для пациентов с COVID-19 стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко кардиолог Заур Шугушев.

По словам медика, коронавирус не может пройти сквозь ткань лёгких, пораженных риновирусом. Однако одновременное заражение возможно, несмотря на то, что это явление достаточно редкое.

«Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже», — подчеркнул Шугушев.

Кроме того, медик считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп, и этот вирус продолжит занимать около 10% в структуре заболеваемости.

