Врач рассказал, почему надо пройти первый этап вакцинации в августе
Еще не привитым от COVID-19 жителям России необходимо пройти первый этап вакцинации до конца лета, сообщил радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
По его словам, успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Поэтому существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует, отметил медик.
«Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», — сказал врач.
Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, необходимо вакцинироваться еще до сентября, пока не начался сезон ОРВИ.
Россия грядущей осенью может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
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