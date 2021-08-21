Онищенко предрек подъем заболеваемости гриппом в России
Россия грядущей осенью может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по [коронавирусным] ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп», — рассказал Онищенко в беседе с ТАСС.
Парламентарий напомнил, что в рамках кампании по вакцинации от гриппа в первую очередь необходимо привить школьников, а также провакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание. По оценке Онищенко, «это где-то порядка 25-30 миллионов человек». На вакцинацию указанных категорий «примерно уйдет сентябрь - половина октября». При этом бывший главный санитарный врач призвал продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«А дальше уже тех, кто успеет [в этот промежуток] вакцинироваться против "короны", [нужно] начинать на втором этапе вакцинировать от гриппа», — добавил Онищенко.
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