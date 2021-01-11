Врач рассказал, опасен ли «британский» штамм для переболевших COVID‑19
«Британский» штамм коронавируса не сможет вызвать повторное заражение переболевшего этой болезнью ранее, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.
Иммунитет после болезни защищает от всех версий вируса в течение года. Лечение нового штамма коронавируса и его профилактика такие же, а заявленная повышенная заразность этого штамма, возможно, объясняется несоблюдением людьми мер профилактики, передает «Радио1».
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН ранее высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.
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