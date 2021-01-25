Врач рассказал о способе вернуть вкусы и запахи после COVID-19

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19.

По его словам, часто переболевшие коронаврусом страдают потерей вкуса и обоняния в течение нескольких месяцев. Чтобы эти органы чувств заработали как можно быстрей, необходимо проводить специальный тренинг. Несколько раз в день Будик посоветовал по 20 секунд воспринимать различные запахи – гвоздики или корицы. Медик подчеркнул, что это должны быть сильные ароматы, которые способны заставить нужные органы активно работать, передает радио Sputnik.

Также специалист посоветовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3. По его словам, вкусовые ощущения будут восстанавливаться параллельно с обонянием.