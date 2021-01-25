Врач рассказал о способе вернуть вкусы и запахи после COVID-19
Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19.
По его словам, часто переболевшие коронаврусом страдают потерей вкуса и обоняния в течение нескольких месяцев. Чтобы эти органы чувств заработали как можно быстрей, необходимо проводить специальный тренинг. Несколько раз в день Будик посоветовал по 20 секунд воспринимать различные запахи – гвоздики или корицы. Медик подчеркнул, что это должны быть сильные ароматы, которые способны заставить нужные органы активно работать, передает радио Sputnik.
Также специалист посоветовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3. По его словам, вкусовые ощущения будут восстанавливаться параллельно с обонянием.
Будик отметил, что причины, по которым из-за коронавирусной инфекции происходят нарушения во вкусовых и обонятельных ощущениях, пока не изучены достаточно.
Между тем, Минздрав РФ сообщил, что планировать беременность лучше не ранее чем через три месяца после перенесенного COVID-19, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 127 / сут.
Умерли
69 462+491 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+22 445 / сут.
- Врач рассказал о способе вернуть вкусы и запахи после COVID-19
- Эксперты рассказали о валютах для вложений в 2021 году
- Россияне назвали размер нужной для счастья зарплаты
- Миллион «умных» счетчиков россиян могут попасть под замену
- Жертвами стрельбы в США стали пять человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru