Врач рассказал о способе вернуть вкусы и запахи после COVID-19

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19.

По его словам, часто переболевшие коронаврусом страдают потерей вкуса и обоняния в течение нескольких месяцев. Чтобы эти органы чувств заработали как можно быстрей, необходимо проводить специальный тренинг. Несколько раз в день Будик посоветовал по 20 секунд воспринимать различные запахи – гвоздики или корицы. Медик подчеркнул, что это должны быть сильные ароматы, которые способны заставить нужные органы активно работать, передает радио Sputnik.

Также специалист посоветовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3. По его словам, вкусовые ощущения будут восстанавливаться параллельно с обонянием.

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Будик отметил, что причины, по которым из-за коронавирусной инфекции происходят нарушения во вкусовых и обонятельных ощущениях, пока не изучены достаточно.

Между тем, Минздрав РФ сообщил, что планировать беременность лучше не ранее чем через три месяца после перенесенного COVID-19, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Коронавирус
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