Врач рассказал о способе избежать коронавируса при больном в семье

Избежать заражения коронавирусом, если кто-то в семье уже заболел, поможет тщательное соблюдение санитарных правил. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радиостанции Sputnik.

Важно не подходить близко к больному, пользоваться отдельной посудой, носить маски и другие защитные средства и проводить дезинфекцию. Сам зараженный должен находиться в отдельной комнате.