Врач рассказал о способе избежать коронавируса при больном в семье
Избежать заражения коронавирусом, если кто-то в семье уже заболел, поможет тщательное соблюдение санитарных правил. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радиостанции Sputnik.
Важно не подходить близко к больному, пользоваться отдельной посудой, носить маски и другие защитные средства и проводить дезинфекцию. Сам зараженный должен находиться в отдельной комнате.
По словам специалиста, совместное пребывание на карантине с больным коронавирусом не обязательно приведет к тому, что все окружающие переболеют, передает РИА ФАН. Он утверждает, что у большинства зараженных срабатывает иммунная система и никаких симптомов не появляется. Заболевает только небольшая часть - соотношение составляет 1 к 20 или даже 1 к 50.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru