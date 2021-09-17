Врач рассказал о прививках, необходимых взрослым
Основные прививки большинству людей делают в детстве, однако во взрослом возрасте некоторые из них нужно повторять, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-эпидемиолога Лидию Сопрун.
В этот список попали прививки от дифтерии, столбняка и гриппа. От столбняка и дифтерии необходимо прививаться раз в десять лет. Сопрун отметила, что риск заболеть весьма немал. При этом не исключен и смертельный исход.
От гепатита В следует прививаться всем людям до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сделать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу.
Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.
Тем временем, ученые спорят о ревакцинации от коронавируса. Авторы публикации в авторитетном медицинском издании Lancet назвали введение дополнительной дозы вакцины через несколько месяцев после прохождения полного курса вакцинации бесполезной, а иногда и опасной практикой. В то же время российские исследователи уверяют в ее пользе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Checkmate могут включить в программу вооружений
- Франция в знак протеста отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
- В ЕАО, Хабаровском и Приморском краях открылись избирательные участки
- Вице-премьер Борисов: Причина катастрофы Ил-112В неизвестна
- Сотрудников «Магнита» обвинили в отравлении собак
- Источник: Выплаты по авиакатастрофе на Синае не означают признания ответственности Египта
- Умерла экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева
- Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии
- «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА
- В США женщины почти сравнялись с мужчинами по покупкам оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru