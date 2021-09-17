Врач рассказал о прививках, необходимых взрослым

В этот список попали прививки от дифтерии, столбняка и гриппа. От столбняка и дифтерии необходимо прививаться раз в десять лет. Сопрун отметила, что риск заболеть весьма немал. При этом не исключен и смертельный исход.

От гепатита В следует прививаться всем людям до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сделать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу.

Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.

Тем временем, ученые спорят о ревакцинации от коронавируса. Авторы публикации в авторитетном медицинском издании Lancet назвали введение дополнительной дозы вакцины через несколько месяцев после прохождения полного курса вакцинации бесполезной, а иногда и опасной практикой. В то же время российские исследователи уверяют в ее пользе.

