Врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза
Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут возникнуть из-за употребления окрошки и арбуза. О негативных последствиях, к которым иногда приводит включение этих продуктов в рацион, гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, в арбузе и отдельных ингредиентах окрошки присутствует много ферментируемой клетчатки, способной вызвать активное брожение в кишечнике. Риск побочных эффектов возрастает при наличии индивидуальной непереносимости или употреблении слишком большой порции.
Для снижения вероятности брожения врач посоветовал отказаться от покупки разрезанных арбузов без упаковки, так как на поврежденной мякоти быстро размножаются бактерии, что нередко ведет к острым отравлениям. Также доктор напомнил о необходимости правильного хранения окрошки, поскольку она стремительно портится в тепле.
Ранее врач-диетолог рассказал, чем можно заменить квас и кефир в окрошке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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