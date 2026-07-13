Врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут возникнуть из-за употребления окрошки и арбуза. О негативных последствиях, к которым иногда приводит включение этих продуктов в рацион, гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, в арбузе и отдельных ингредиентах окрошки присутствует много ферментируемой клетчатки, способной вызвать активное брожение в кишечнике. Риск побочных эффектов возрастает при наличии индивидуальной непереносимости или употреблении слишком большой порции.