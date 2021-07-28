Врач рассказал о болезнях «ковидного хвоста»

После перенесенного коронавируса у людей могут появиться болезни так называемого «ковидного хвоста». Об этом рассказал терапевт Аркадий Верткин.

По его словам, у пациентов могут возникнуть психологические или неврологические проблемы. Также наблюдаются расстройство сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Подобные осложнения чаще всего появляются у людей с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями, пишет «Аргументы и факты».