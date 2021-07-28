Врач рассказал о болезнях «ковидного хвоста»
После перенесенного коронавируса у людей могут появиться болезни так называемого «ковидного хвоста». Об этом рассказал терапевт Аркадий Верткин.
По его словам, у пациентов могут возникнуть психологические или неврологические проблемы. Также наблюдаются расстройство сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Подобные осложнения чаще всего появляются у людей с ожирением, диабетом, болезнями кровообращения, бронохолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями, пишет «Аргументы и факты».
«Ковидный хвост» также угрожает людям старшего возраста и больных раком.
По словам медика, после перенесенного коронавируса необходимо пройти период реабилитации. Особенно это важно сделать в течение первых восьми недель после острой фазы заболевания.
Врач советует придерживаться здорового образа жизни, следить за питанием, заниматься спортом, практиковать дыхательные гимнастики, а также принимать витамины. Необходимо высыпаться, отказаться от вредных привычек. Кроме того, в качестве профилактики заболеваний нервной системы можно решать головоломки.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил, что переболевшим коронавирусом россиянам грозит тромбоз, передает Ura.ru.
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