Врач рассказал, когда необходимо привиться переболевшим коронавирусом

Стало известно о вакцинации переболевшим COVID-19 в первую волну в легкой форме, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

По словам специалиста, иммунитет у переболевших коронавирусом в легкой форме или бессимптомно к лету текущего года может значительно снизиться. «Для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — отметил Тимакова.

В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию

Медики из США, наблюдавшие случаи второй волны COVID-19 у ранее переболевших, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса, пишет журнал BMJ Case Reports.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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