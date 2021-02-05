Врач рассказал, когда необходимо привиться переболевшим коронавирусом
Стало известно о вакцинации переболевшим COVID-19 в первую волну в легкой форме, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
По словам специалиста, иммунитет у переболевших коронавирусом в легкой форме или бессимптомно к лету текущего года может значительно снизиться. «Для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — отметил Тимакова.
Медики из США, наблюдавшие случаи второй волны COVID-19 у ранее переболевших, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса, пишет журнал BMJ Case Reports.
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