Перечислены причины повторного заражения коронавирусом

Отмечается, что случаи повторного заболевания относительно редки, однако ученые пока не могут однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

