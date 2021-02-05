Перечислены причины повторного заражения коронавирусом
Медики из США, наблюдавшие случаи второй волны COVID-19 у ранее переболевших, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса, пишет журнал BMJ Case Reports.
Отмечается, что случаи повторного заболевания относительно редки, однако ученые пока не могут однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.
Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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