Перечислены причины повторного заражения коронавирусом

Медики из США, наблюдавшие случаи второй волны COVID-19 у ранее переболевших, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса, пишет журнал BMJ Case Reports.

Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антител

Отмечается, что случаи повторного заболевания относительно редки, однако ученые пока не могут однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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ФОТО: pixabay.com
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