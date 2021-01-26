В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию
Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, сама по себе вакцинация не является панацеей, которая способна полностью остановить пандемию коронавируса, но она может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней.
Пока же Вуйнович призвала соблюдать социальные и медицинские меры борьбы с коронавирусной инфекцией.
Представитель ВОЗ также призвала государства сосредоточиться на равных поставках вакцин от коронавируса, обеспечив равный доступ к прививкам жителям всех стран.
Между тем, число новых случаев коронавируса в России начало снижаться, передает Ura.ru. За последние сутки выявлено 18 241 зараженный.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Медведев назвал смерть Приходько «личной потерей»
- СМИ: Премьер-министр Италии подал в отставку
- Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Иране
- Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
- В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru