В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию

Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, сама по себе вакцинация не является панацеей, которая способна полностью остановить пандемию коронавируса, но она может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней.