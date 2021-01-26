В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию

Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, сама по себе вакцинация не является панацеей, которая способна полностью остановить пандемию коронавируса, но она может снизить «бремя болезни» и спасти множество жизней.

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Пока же Вуйнович призвала соблюдать социальные и медицинские меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Представитель ВОЗ также призвала государства сосредоточиться на равных поставках вакцин от коронавируса, обеспечив равный доступ к прививкам жителям всех стран.

Между тем, число новых случаев коронавируса в России начало снижаться, передает Ura.ru. За последние сутки выявлено 18 241 зараженный.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВОЗ
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