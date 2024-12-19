Вице-мэр Ракова: Столичные врачи запатентовали новый подход к лечению остеомиелита

Новый метод двухэтапного эндопротезирования при лечении остеомиелита тазобедренного и коленного суставов разработали и запатентовали специалисты Центра гнойной хирургии ГКБ имени В.П. Демихова. Новая разработка помогает свести к минимуму риск развития инфекции и проводить более эффективное лечение основного заболевания, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ранее при таком заболевании разрушенный сустав менялся на постоянный процесс, после чего приблизительно у каждого третьего пациента развивались воспаления и осложнения. Новая методика предполагает установку временного, антибактериального протеза, который выделяет антибиотики в организм, лишь впоследствии его меняют на постоянный.

Ракова отметила рост чесла операций, при которых необходима новая методика. «Мы добавила, что эта разработка будет способствовать улучшению качества жизни пациентов», — отметила Ракова.

Временные протезы изготовлены из биосовместимых материалов, их устанавливают на 6-12 месяцев. Как правило, в течение этого времени пациент ведет социально активный образ жизни и находится под наблюдением врачей. После подтверждения того, что инфекция купирована, происходит замена временного протеза на постоянный.

Двухэтапное эндопротезирование в отделении прошли свыше 100 пациентов, они выписаны с отличным результатом лечения.

Число высокотехнологичных операций по ревизионному эндопротезированию в Центре гнойной хирургии увеличилось более, чем на 10% в текущем году. Новые технологии дают возможность оказать помощь пациентам и вернуть им радость движения без боли.

