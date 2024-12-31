Растрясти съеденное: Россиянам рассказали, как не переесть и не отравиться на Новый год

На новогоднем столе уместными будут разнообразные легкие закуски, а вот от горячих блюд и традиционных майонезных салатов лучше воздержаться. Об этом НСН заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам диетолога, чаще всего новогодние праздники могут испортить заболевания желудочно-кишечного тракта.