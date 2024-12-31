Растрясти съеденное: Россиянам рассказали, как не переесть и не отравиться на Новый год

Чтобы Новый год не преподнес неприятных сюрпризов, важно изучать сроки годности продуктов и не бояться избавляться даже от самых дорогих, но некачественных покупок, сказала НСН Анна Белоусова.

На новогоднем столе уместными будут разнообразные легкие закуски, а вот от горячих блюд и традиционных майонезных салатов лучше воздержаться. Об этом НСН заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам диетолога, чаще всего новогодние праздники могут испортить заболевания желудочно-кишечного тракта.

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«Одна из главных проблем — обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта на фоне банального переедания, часто люди попадают в больницу из-за этого уже в первые три дня января. На столе не должны преобладать традиционные майонезные салаты: “Селедка под шубой”, “Оливье”, “Мимоза”. Такие салаты надо готовить по числу порций на человека (одна порция — две столовых ложки). Этого достаточно для того, чтобы оценить вкус, но не хватит для того, чтобы переесть. Закуски должны быть не очень плотные и не очень тяжелые, а вот от горячего отказаться вполне можно — во многих семьях горячее едят через силу, а до десерта вообще дело не доходит. Вполне можно обойтись разнообразными закусками в небольшом количестве. Чтобы не было переедания, на столе в достаточном количестве должны присутствовать безалкогольные напитки. Причем это не только минеральная вода и не только соки, в которых много сахаров. Например, можно предложить гостям домашние лимонады с минимальным добавлением сахара», — сказала Белоусова.

Не менее опасны и пищевые отравления, предупредила собеседница НСН.

«К сожалению, некоторые производители и продавцы под Новый год выкидывают залежалую продукцию. Советую очень внимательно читать сроки годности, если мы купили даже что-то очень дорогое, но некачественное, нужно либо вернуть продукт в магазин, либо выкинуть. Бывают отравления и рыбой, и икрой, и кондитерскими изделиями, к сожалению, это не редкость», — добавила эксперт.

В заключение врач рассказала, что делать, если переедания и отравления избежать все же не удалось.

«Следует заблаговременно сходить в аптеку и купить сорбенты, чтобы в случае отравления они были под рукой. Если человек чувствует, что он отравился, можно вызвать рвоту. Если же просто чувствуется тяжесть в животе после переедания, то следует прогуляться, немного растрясти съеденное, а назавтра устроить разгрузочный день — идеально подойдут 1,5 литра компота из сухофруктов без сахара, 400 граммов отварного белого риса и неограниченное количество воды. Это и разгрузка, и очень хороший детокс», — подытожила она.

Ранее салат «Оливье» стал самым дорогим новогодним блюдом, цена на него увеличилась на 8,5% и составила 553 рубля на четверых человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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