Солнце вызывает различные неприятные ощущения, но ни одно из них не является аллергией, так как это физиологически невозможно. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Десятки россиян оказались в турецких больницах из-за перегрева, сообщил Telegram-канал Shot. Утверждается, что многие получили сильный зуд, красноту и пятна по всему телу из-за высоких температур (35-40 градусов) в Сиде, Кемере и Анталье. Местные врачи поставили им диагноз “аллергия на солнце”, но российский эксперт напомнил, что такого понятия не существует.

«Понятия “аллергия на солнце” не существует, так как солнечный свет не выступает аллергеном, это не белок. Здесь речь идет о фотодерматитах или псевдоаллергии. Такое может произойти со всеми везде, где достаточно тепло: в Таиланде, на Мертвом и на Красном море, и на Средиземном море. Россиян просто больше в Турции и Египте, поэтому мы слышим о событиях там. В пик летнего сезона никто не застрахован и в Крыму, и на Кубани — это тоже субтропический климат. Люди со светлой и рыжей кожей чаще получают солнечные ожоги, а фотодерматиты могут возникнуть почти у каждого, в зависимости от реакции на ультрафиолет. Если человек использует солнцезащитные крема, то он защищен от большинства проблем, а от теплового и солнечного ударов существуют меры профилактики — не рекомендуется выходить на солнцепек с 12 до 4 часов дня, надо поддерживать водный баланс и применять защитные средства», — заключил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал НСН, сколько россиян страдают аллергией на пыльцу.

