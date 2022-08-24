Врач рассказал, как защитить питомцев от смога

При продолжительном смоге у домашних животных может ухудшиться зрение. Об этом рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Он посоветовал владельцам питомцев использовать защитные глазные капли. Пользоваться ими стоит регулярно в условиях задымления.

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«Если у людей от смога в основном страдает дыхательная система, то у животных в первую очередь страдает зрительная, так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше», - пояснил Шеляков в разговоре с NEWS.ru.

Россиянам, которые страдают астмой, на фоне смога из-за лесных пожаров необходимо проконсультироваться со своими врачами, важно не допустить обострения заболевания, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеЛесные ПожарыЗадымление
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