Врач рассказал, как защитить питомцев от смога

«Если у людей от смога в основном страдает дыхательная система, то у животных в первую очередь страдает зрительная, так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше», - пояснил Шеляков в разговоре с NEWS.ru.

Россиянам, которые страдают астмой, на фоне смога из-за лесных пожаров необходимо проконсультироваться со своими врачами, важно не допустить обострения заболевания, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

