Врач рассказал, как защитить питомцев от смога
При продолжительном смоге у домашних животных может ухудшиться зрение. Об этом рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Он посоветовал владельцам питомцев использовать защитные глазные капли. Пользоваться ими стоит регулярно в условиях задымления.
«Если у людей от смога в основном страдает дыхательная система, то у животных в первую очередь страдает зрительная, так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше», - пояснил Шеляков в разговоре с NEWS.ru.
Россиянам, которые страдают астмой, на фоне смога из-за лесных пожаров необходимо проконсультироваться со своими врачами, важно не допустить обострения заболевания, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- СМИ: IKEA планирует вернуться в Россию
- Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными
- Центробанк предложил обязать банки возвращать россиянам украденные деньги
- Врач рассказал, как защитить питомцев от смога
- Правительство выделит регионам деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
- Собянин принял участие в совещании с президентом РФ по вопросу ликвидации природных пожаров
- Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку российского судового оборудования
- Адвокат: Евгения Ройзмана задержали на двое суток
- Макрон заявил об окончании периода изобилия и усилении авторитарных режимов
- Пожар из Рязанской области движется в сторону Шатурского района Подмосковья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru