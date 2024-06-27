Врач рассказал о долгосрочных последствиях ботулизма для здоровья

У пострадавших от ботулизма признаки нарушения мимики, зрения и речи могут сохраняться довольно долго, рассказал врач неотложной помощи и автор книг по медицине Андрей Звонков. Его слова приводит aif.ru.

Инфекционист назвал плюсы нового препарата от ботулизма

Он отметил, что восстановление нервной системы зависит от того, насколько сильно токсин в нее проник. Если человек был на грани жизни и смерти, то он будет восстанавливаться очень долго. В случае, если помощь была оказана на раннем этапе, то шансов вернуть прежнее качество жизни намного больше.

Самыми распространёнными последствиями ботулизма врач назвал проблемы со зрением и нарушение речи.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил НСН, что новое лекарство от ботулизма нельзя считать спасением от страшной болезни.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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