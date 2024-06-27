Врач рассказал о долгосрочных последствиях ботулизма для здоровья

Он отметил, что восстановление нервной системы зависит от того, насколько сильно токсин в нее проник. Если человек был на грани жизни и смерти, то он будет восстанавливаться очень долго. В случае, если помощь была оказана на раннем этапе, то шансов вернуть прежнее качество жизни намного больше.

Самыми распространёнными последствиями ботулизма врач назвал проблемы со зрением и нарушение речи.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил НСН, что новое лекарство от ботулизма нельзя считать спасением от страшной болезни.

