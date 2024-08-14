Врач рассказал, что старение мозга начинается после 25-30 лет

Она пояснила, что поначалу эти изменения происходят очень медленно и ускоряются после 60 лет, при этом после 86 лет потеря массы мозга составляет примерно 160 г - 11,0% от максимальной массы.

Возрастные изменения мозга выражаются в более медленной обработке информации, ухудшении памяти и исполнительных функций. Также страдает концентрация.

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук посоветовал в пожилом возрасте обращаться к специалисту при первых проявлениях нарушения памяти, чтобы вовремя начать борьбу с деменцией, передает RT.

