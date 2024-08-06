«Дешевле и быстрее»: Россияне обращаются к врачам онлайн за успокоением

Когда пациент звонит для телемедицинской консультации, он получает подробный план действий, в частности по сдаче анализов, отметила в эфире НСН Татьяна Романенко. 

Россияне обращаются к врачам за консультациями в онлайне, чтобы успокоить себя и узнать, нужно ли принимать экстренные меры в той или иной ситуации, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН. Кроме того, такие консультации стоят намного дешевле очных, указала она.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что в России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. Так, в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более 8 млн дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным министерства, объем подобных услуг в России увеличился в 11 раз. Отмечается, что на дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу.

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«Люди звонят, когда у них есть что-то наболевшее, что их волнует: нужно ли вызывать скорую, принимать какие-то экстренные меры. Зачастую обращение к специалисту вызывает успокоение. Второй момент – когда пациент звонит за телемедицинской консультацией, он получает план действий, что сдать и что сделать. Третий момент – если требуется экстренная помощь с тем, чтобы уменьшить боль, успокоить нервную систему… Любой доктор любой квалификации даст такую рекомендацию. Удаленная консультация также будет дешевле, чем прием оффлайн. Кроме того, ввиду мировых событий и издерганности нервной системы, это зачастую психотерапевтический момент», - сказала Романенко.

По ее словам, хуже всего, когда люди ставят себе диагнозы с помощью интернета и назначают лечение самостоятельно.

«Гинеколог – это очень актуально и зачастую одно слово специалиста может решить массу проблем. В отношении стоматолога также может быть востребованность – продолжить полоскать рот раствором соды или срочно обратиться в круглосуточную клинику. Хуже, когда потенциальные пациенты при помощи интернета ставят сами себе диагнозы, назначают план обследования и лечатся самостоятельно. Консультация специалиста даст ответы на вопросы», - резюмировала собеседница НСН.

С 1 августа прошлого года правительство ввело экспериментальный правовой режим по расширению возможностей телемедицины. Пилотный эксперимент продлится три года. Врач по-прежнему сначала должен поставить пациенту диагноз на очном приеме. При этом далее врачи из пилотных клиник смогут удаленно уточнять или корректировать поставленный ранее диагноз, назначать или изменять лечение, а также выписывать электронные рецепты на лекарства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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