«Дешевле и быстрее»: Россияне обращаются к врачам онлайн за успокоением
Когда пациент звонит для телемедицинской консультации, он получает подробный план действий, в частности по сдаче анализов, отметила в эфире НСН Татьяна Романенко.
Россияне обращаются к врачам за консультациями в онлайне, чтобы успокоить себя и узнать, нужно ли принимать экстренные меры в той или иной ситуации, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН. Кроме того, такие консультации стоят намного дешевле очных, указала она.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что в России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. Так, в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более 8 млн дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным министерства, объем подобных услуг в России увеличился в 11 раз. Отмечается, что на дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу.
«Люди звонят, когда у них есть что-то наболевшее, что их волнует: нужно ли вызывать скорую, принимать какие-то экстренные меры. Зачастую обращение к специалисту вызывает успокоение. Второй момент – когда пациент звонит за телемедицинской консультацией, он получает план действий, что сдать и что сделать. Третий момент – если требуется экстренная помощь с тем, чтобы уменьшить боль, успокоить нервную систему… Любой доктор любой квалификации даст такую рекомендацию. Удаленная консультация также будет дешевле, чем прием оффлайн. Кроме того, ввиду мировых событий и издерганности нервной системы, это зачастую психотерапевтический момент», - сказала Романенко.
По ее словам, хуже всего, когда люди ставят себе диагнозы с помощью интернета и назначают лечение самостоятельно.
«Гинеколог – это очень актуально и зачастую одно слово специалиста может решить массу проблем. В отношении стоматолога также может быть востребованность – продолжить полоскать рот раствором соды или срочно обратиться в круглосуточную клинику. Хуже, когда потенциальные пациенты при помощи интернета ставят сами себе диагнозы, назначают план обследования и лечатся самостоятельно. Консультация специалиста даст ответы на вопросы», - резюмировала собеседница НСН.
С 1 августа прошлого года правительство ввело экспериментальный правовой режим по расширению возможностей телемедицины. Пилотный эксперимент продлится три года. Врач по-прежнему сначала должен поставить пациенту диагноз на очном приеме. При этом далее врачи из пилотных клиник смогут удаленно уточнять или корректировать поставленный ранее диагноз, назначать или изменять лечение, а также выписывать электронные рецепты на лекарства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, почему банки будут чаще отказывать в кредитах
- ФСБ заявила о провокации ВСУ в Курской области
- Режиссер Быков подтвердил, что в новом «Методе» не будет Паулины Андреевой
- Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
- Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
- «Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
- СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
- Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru