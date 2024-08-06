«Дешевле и быстрее»: Россияне обращаются к врачам онлайн за успокоением

Россияне обращаются к врачам за консультациями в онлайне, чтобы успокоить себя и узнать, нужно ли принимать экстренные меры в той или иной ситуации, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН. Кроме того, такие консультации стоят намного дешевле очных, указала она.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что в России значительно вырос спрос на телемедицинские консультации. Так, в 2023 году специалисты подведомственных клиник провели более 8 млн дистанционных приемов, включая врачебные консилиумы. А с 2019 года, по данным министерства, объем подобных услуг в России увеличился в 11 раз. Отмечается, что на дистанционный осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, гинекологу, психологу и дерматологу.