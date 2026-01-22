«Самое эффективное средство профилактики – одеваться по погоде, чтобы просто не простыть, не ослабить иммунитет. Работодателям важно быть гибкими, разрешать пару дней работать из дома, если есть первые признаки простуды, чтобы весь офис не заразить. Если вакцинироваться только сейчас, действие наступит через две недели. Если в семье кто-то заболел, можно в нос использовать капли с интерфероном альфа-2b, два-три дня брызгать. В таком случае будет защита от внешнего заражения, лучшего средства нет. Конечно, проветриваем помещение», - рассказал он.

По его словам, подъем будет недолгим, в случае заболевания важнее всего контролировать температуру.

«Подъем заболеваемости будет недолгим, все вирусы известны, большой уровень коллективного иммунитета у нас. Сейчас заболевают даже не гриппом больше, а другими вирусами, их же десятки новых. По гриппу у нас базовый иммунитет огромный. Если повышается температура, ее необходимо держать на уровне 37,5 – не выше. Если есть озноб, головная боль, температура, нельзя допускать ее повышения. За несколько дней в таком случае все может пройти. Если температуру удается держать, осложнений никаких не будет. Если через три дня симптомы не прошли, нужно думать уже об антибиотиках, а это уже только врач может назначить», - предупредил собеседник НСН.

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России завершится через 7-9 недель. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

