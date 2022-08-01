Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре
Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что диагностированный у экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, это аутоиммунное заболевание, при котором плохо работает какая-то часть тела, а со временем может наступить паралич и полное снижение чувствительности ног.
Эксперт отметил, что госпитализация пациентов с таким диагнозом необходима для выравнивания состояния и предотвращения последствий.
«Надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить», — объяснил Кондрахин.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник, у него выявили синдром Гийена — Барре, сообщает RT.
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