Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что диагностированный у экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям, сообщает «Вечерняя Москва».

СМИ: состояние Чубайса улучшилось

По его словам, это аутоиммунное заболевание, при котором плохо работает какая-то часть тела, а со временем может наступить паралич и полное снижение чувствительности ног.

Эксперт отметил, что госпитализация пациентов с таким диагнозом необходима для выравнивания состояния и предотвращения последствий.

«Надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить», — объяснил Кондрахин.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник, у него выявили синдром Гийена — Барре, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ЛечениеБолезньАнатолий Чубайс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры