Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре

По его словам, это аутоиммунное заболевание, при котором плохо работает какая-то часть тела, а со временем может наступить паралич и полное снижение чувствительности ног.

Эксперт отметил, что госпитализация пациентов с таким диагнозом необходима для выравнивания состояния и предотвращения последствий.

«Надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить», — объяснил Кондрахин.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник, у него выявили синдром Гийена — Барре, сообщает RT.