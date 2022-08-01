СМИ: состояние Чубайса улучшилось

«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — сообщил собеседник агентства.

31 июля у Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.

