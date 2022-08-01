СМИ: состояние Чубайса улучшилось
1 августа 202202:02
Состояние бывшего руководителя «Роснано» улучшилось после начала лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — сообщил собеседник агентства.
31 июля у Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru