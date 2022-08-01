СМИ: состояние Чубайса улучшилось

Состояние бывшего руководителя «Роснано» улучшилось после начала лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Чубайс оказался в реанимации

«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — сообщил собеседник агентства.

31 июля у Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анатолий Чубайс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры