Врач рассказа о легких симптомах коронавируса
После вакцинации от коронавируса риск заболеть существенно снижается, в противном случае болезнь протекает менее тяжело.
При этом симптомы похожи на проявление обычной простуды, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Георгия Сапего.
К легким симптомам он отнес кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры до 38 градусов, ломоту в мышцах, слабость. Не исключена легкая одышка при физической нагрузке.
При тяжелом развитии заболевания, которая, как правило, случается у непривитых людей, появляется одышка, резкая слабость, температура тела поднимается выше 39 градусов.
Ранее ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные.
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