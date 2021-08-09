Врач рассказа о легких симптомах коронавируса

К легким симптомам он отнес кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры до 38 градусов, ломоту в мышцах, слабость. Не исключена легкая одышка при физической нагрузке.

При тяжелом развитии заболевания, которая, как правило, случается у непривитых людей, появляется одышка, резкая слабость, температура тела поднимается выше 39 градусов.

Ранее ученые из Кейсовского университета в Кливленде штата Огайо пришли к выводу, что непривитые дети чаще страдают от воспаления сердца во время коронавируса, чем вакцинированные.

